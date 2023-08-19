​Аллегри признал - без Лиги чемпионов ему «горько»

Туринский «Ювентус» проведет предстоящий сезон без участия в европейских турнирах, команду дисквалифицировали и оштрафовали на десять очков, из-за чего она в любом случае не попала в зону Лиги чемпионов - самого престижного европейского клубного турнира. Наставник «Ювентуса» МАссимилиано Аллегри признал, что без Лиги чемпионов ему не очень привычно.

- Ч не могу пока что вам сказать, хорошо ли или плохо провести сезон без еврокубков. Но чувство горечи от неучастия в Лиге чемпионов есть. На поле ведь мы заработали право быть там. Мы должны превратить эту горечь в злость и добыть результат, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.