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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри признал - без Лиги чемпионов ему «горько»

19 Августа 2023 • 19:55 Комментировать

Туринский «Ювентус» проведет предстоящий сезон без участия в европейских турнирах, команду дисквалифицировали и оштрафовали на десять очков, из-за чего она в любом случае не попала в зону Лиги чемпионов - самого престижного европейского клубного турнира. Наставник «Ювентуса» МАссимилиано Аллегри признал, что без Лиги чемпионов ему не очень привычно.

- Ч не могу пока что вам сказать, хорошо ли или плохо провести сезон без еврокубков. Но чувство горечи от неучастия в Лиге чемпионов есть. На поле ведь мы заработали право быть там. Мы должны превратить эту горечь в злость и добыть результат, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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