Аллегри: «Я доволен составом»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов накануне начала нового сезона итальянской Серии А. Его спросили, доволен ли он составом.

- Я очень доволен составом команды, тем, как работает коллектив. Я вижу большие возможности для улучшения, для прогресса. Скудетто? К апрелю мы должны быть в первой четверке - цель такая, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.

В первом туре начинающегося итальянского чемпионата туринскому «Ювентусу» предстоит сыграть на выезде с «Удинезе», это случится завтра, в воскресенье.