Печальная новость из Италии - в возрасте 86 лет скончался Карло Маццоне, рекордсмен Серии А по количеству матчей, проведенных в качестве главного тренера. Он ушел в мир иной в Асколи, где проживал все последние годы, после окончания карьеры в тренера в 2006 году.

В связи с этой печальной новостью все матчи итальянского чемпионата в Серии А и Серии Б в этот уик-энд будут начинаться с минуты молчания. В общей сложности тренерская карьера Карло продлилась тридцать восемь лет, с 1068 по 2006 год, также любопытно то, что он никогда не выигрывал Скудетто и даже не пробивался в еврокубки, если не считать Кубка Интертото с «Болоньей» в 1998 году.