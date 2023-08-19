​«Аталанта» не включила Миранчука в список игроков

«Аталанта» в социальных сетях сделала публикацию о том, под какими номерами будут выступать футболисты в новом сезоне. Стоит сказать, что в списке не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее в прессе появилась информация о том, что новый сезон 27-летний Миранчук начнёт в «Аталанте». Действующий контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2024 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Алексей Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. В 31 официальном матче за «быков» россиянин записал на свой счёт четыре гола и шесть голевых передач на партнёров.