​«Наполи» не получил компенсацию за Спаллетти

Лучано Спаллетти был назначен главным тренером сборной Италии. При этом «Наполи» не получил 3 миллиона евро компенсации, о чём рассказывает итальянский Sky. Теперь чемпионы Серии А могут обратиться в суд.

Напомним, что под руководством Спаллетти «Наполи» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года. После этого специалист принял решение взять творческий отпуск.

Отметим, что после ухода Лучано Спаллетти «Наполи» принял Руди Гарсия. В первом туре нового сезона Серии А неаполитанцы будут играть против «Фрозиноне» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 19 августа.

Президент «Наполи» - о Спаллетти: «Дело не в мерзких деньгах, а в принципе»