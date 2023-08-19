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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский – игрок «Дженоа» эксклюзив

19 Августа 2023 • 14:24 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
1 3.40 X 3.35 2 2.20
Через 6 ч. 25 мин.

Полузащитник Руслан Малиновский завершил свой переход в «Дженоа» на правах аренды из французского «Марселя». Об этом итальянская команда объявила на своём официальном сайте.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в конце сезона у «Дженоа» будет право выкупа Малиновского за 10 миллионов евро. Эта опция будет активирована, если Руслан сможет впечатлить руководство итальянского клуба.

Напомним, Малиновский ранее выступал в Серии А в составе «Аталанты». В последнем сезоне украинский полузащитник провёл 20 матчей в чемпионате Франции, где отметился голом и результативной передачей.

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