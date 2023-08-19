Полузащитник Руслан Малиновский завершил свой переход в «Дженоа» на правах аренды из французского «Марселя». Об этом итальянская команда объявила на своём официальном сайте.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в конце сезона у «Дженоа» будет право выкупа Малиновского за 10 миллионов евро. Эта опция будет активирована, если Руслан сможет впечатлить руководство итальянского клуба.

Напомним, Малиновский ранее выступал в Серии А в составе «Аталанты». В последнем сезоне украинский полузащитник провёл 20 матчей в чемпионате Франции, где отметился голом и результативной передачей.