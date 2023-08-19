Буффон назвал топ-3 фаворитов Серии А

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от старта сезона итальянской Серии А.

«Это будет очень яркий сезон. Впервые за долгое время в чемпионате нет явно выраженного фаворита. По моему мнению, за скудетто будут бороться «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Что касается Лиги чемпионов, то за место в этом турнире поборются «Милан», «Рома» и «Лацио», - передает слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионом Италии стал «Наполи». На второй строчке финишировал «Лацио», а тройку призеров замкнул миланский «Интер».