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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон назвал топ-3 фаворитов Серии А

19 Августа 2023 • 12:42 Комментировать

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от старта сезона итальянской Серии А.

«Это будет очень яркий сезон. Впервые за долгое время в чемпионате нет явно выраженного фаворита. По моему мнению, за скудетто будут бороться «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Что касается Лиги чемпионов, то за место в этом турнире поборются «Милан», «Рома» и «Лацио», - передает слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионом Италии стал «Наполи». На второй строчке финишировал «Лацио», а тройку призеров замкнул миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джанлуиджи Буффон Наполи
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