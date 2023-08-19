«Дженоа» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» принимает «Фиорентина».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Дженоа - Фиорентина
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Протокол игры
|5'Бираги Кристиано (0:1)
|11'Бонавентура Джакомо (0:2)
|40'Гонсалес Николас (0:3)
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл•Миленкович Никола•Раньери Лука•Бираги Кристиано• 22'Мело Артур•Мандрагора Роландо•Гонсалес Николас•Бонавентура Джакомо• 34'Брекало Йосип•Нзола М'Бала
19 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".
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