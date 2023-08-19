Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

19 Августа 2023 • 21:15 Комментировать
Дженоа
0:3
Фиорентина
1 3.85 X 3.35 2 2.05
перерыв

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» принимает «Фиорентина».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Дженоа0:3Фиорентина
 5'Бираги Кристиано (0:1)
 11'Бонавентура Джакомо (0:2)
 40'Гонсалес Николас (0:3)
Мартинес ХосепБираски ДавидеБани МаттиаДрэгушин РадуХефти СильванФрендруп МортенБадель МиланТорсби МортенАарон МартинРетеги Матео  21'Гудмундссон Альберт
Запасные: Васкес ХоанАраму МаттиаЭкубан КалебЛеали НиколаПушкаш ГеоргеСоммарива ДаниэлеКода МассимоЯгелло ФилипДе Винтер Кони
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович НиколаРаньери ЛукаБираги Кристиано  22'Мело АртурМандрагора РоландоГонсалес НиколасБонавентура Джакомо  34'Брекало ЙосипНзола М'Бала
Запасные: Кокорин АлександрИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроМартинес Лукас IIКристенсен ОливерСоттиль РикардоЙович ЛукаАмрабат СофьянДункан АльфредБельтран ЛукасДодо ДомилсонПаризи ФабьяноСабири Абдельхамид
19 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Фиорентина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДЖЕНОА ФИОРЕНТИНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Верона Верона
0
1
2.70 2.30 4.15
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Наполи Наполи
1
3
21.00 6.30 1.18
Видео
Перерыв
Дженоа Дженоа
Фиорентина Фиорентина
0
3
3.85 3.35 2.05
Видео
Перерыв
Интер Милан Интер Милан
Монца Монца
1
0
1.43 4.90 7.10
Видео
20.08.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Аталанта Аталанта
4.10 3.90 1.84
Видео
20.08.23 в 19:30
Рома Рома
Салернитана Салернитана
1.54 4.20 6.60
Видео
20.08.23 в 21:45
Лечче Лечче
Лацио Лацио
3.70 3.50 2.05
Видео
20.08.23 в 21:45
Удинезе Удинезе
Ювентус Ювентус
3.95 3.45 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
22:31 · Италия. Серия А
Осимхен ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи»
21:28 · Италия. Серия А
«Наполи» одержал волевую победу в матче с новичками
21:27 · Италия. Серия А
«Верона» переиграла «Эмполи» на старте нового сезона Серии А
21:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:15 · Италия. Серия А
«Дженоа» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:07 · Италия. Серия А
Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч 1-го тура Серии А
19:55 · Италия. Серия А
​Аллегри признал - без Лиги чемпионов ему «горько»
19:19 · Италия. Серия А
Аллегри: «Я доволен составом»
19:00 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:30 · Италия. Серия А
Скончался Карло Маццоне
16:21 · Италия. Серия А
​«Аталанта» не включила Миранчука в список игроков
15:37 · Италия. Серия А
Бонуччи не заявлен на Серию А
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Войводы опроверг переговоры с «Локомотивом»
15:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать Павара, но «Интер» должен удовлетворить финансовые требования
14:58 · Италия. Серия А
​«Наполи» не получил компенсацию за Спаллетти
Все новости
Рекомендуем