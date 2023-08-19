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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
1 8.50 X 5.10 2 1.35
Через 0 ч. 0 мин.

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Фрозиноне» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фрозиноне0:0Наполи
Турати СтефаноОйоно ЭнтониМонтеризи ИлариоРоманьоли СимонеМарчицца РиккардоДжелли ФранческоМаццители ЛукаХаррауи АбдауБаэс ХаймеЧуни МарвинКасо Джузеппе
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Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусОливера МатиасКаюсте ЙенсЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоОсимхен ВикторРаспадори Джакомо
Запасные: Зедадка КаримРуй МариуГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛосано ИрвингНатанДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоЭлмас ЭльифСимеоне Джованни
19 августа. Стадион "Бенито Стирпе".
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фрозиноне
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