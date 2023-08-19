«Фрозиноне» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Фрозиноне» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фрозиноне - Наполи
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Протокол игры
Турати Стефано•Ойоно Энтони•Монтеризи Иларио•Романьоли Симоне•Марчицца Риккардо•Джелли Франческо•Маццители Лука•Харрауи Абдау•Баэс Хайме•Чуни Марвин•Касо Джузеппе
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Каюсте Йенс•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Распадори Джакомо
19 августа. Стадион "Бенито Стирпе".
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