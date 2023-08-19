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«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

19 Августа 2023 • 10:39 Комментировать

Форвард Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» до закрытия летнего трансферного окна. Боссы флорентийского клуба заинтересованы в продаже 32-летнего россиянина.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», «фиалки» готовы рассмотреть варианты трансфера нападающего. Срок действующего контракта между Александром и «Фиорентиной» рассчитан до середины следующего года. Его заработная плата составляет 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Арис». Россиянин принял участие в 27 поединках чемпионата Кипра, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей, четыре из которых с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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