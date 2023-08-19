Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола

Бывший голкипер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал лучшего, по его мнению, вратаря в истории.

«Огромное спасибо всем тем, кто считает меня лучшим вратарем в истории футбола. Но я так не думаю. Многие голосуют за меня, потому что я долго выступал. Для меня же лучшим является Икер Касильяс. Он выступал за самый большой клуб Европы и выиграл с ним много титулов. Также Икер был успешен в сборной Испании», - цитирует Джанлуиджи Football Tweet.

Напомним, что Касильяс вместе со сборной Испании становился чемпионом мира и Европы. В составе «Реала» он пять раз выигрывал Ла Лигу и трижды – Лигу чемпионов.