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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги признался, что разочарован решением Лукаку

19 Августа 2023 • 07:55 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о несостоявшемся переходе бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку.

«Я бы хотел выразить слова благодарности для Ромелу. Спасибо ему за то, что он дал на в прошлом сезоне. Конечно, мне хотелось, чтобы он продолжил играть за «Интер», но Лукаку принял другое решение. Разочаровывает, как закончилась эта история», - передает слова специалиста инсайдер Альфредо Педулла.

В прошлом сезоне нападающий играл за «нерадзурри» на правах аренды. Он принял участие в 25 поединках Серии А, в которых отметился десятью голами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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