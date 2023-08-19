Индзаги признался, что разочарован решением Лукаку

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о несостоявшемся переходе бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку.

«Я бы хотел выразить слова благодарности для Ромелу. Спасибо ему за то, что он дал на в прошлом сезоне. Конечно, мне хотелось, чтобы он продолжил играть за «Интер», но Лукаку принял другое решение. Разочаровывает, как закончилась эта история», - передает слова специалиста инсайдер Альфредо Педулла.

В прошлом сезоне нападающий играл за «нерадзурри» на правах аренды. Он принял участие в 25 поединках Серии А, в которых отметился десятью голами и шестью результативными передачами.