​Джилардино пояснил, чем его привлёк Мессиас

Вернувшаяся в Серию А «Дженоа» приобрела Жуниора Мессиаса, который провел предыдущие два года в «Милане». Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино пояснил, чем его привлек бразильский игрок, за два года забивший за свой предыдущий клуб двенадцать голов.

- Мне нужны игроки, которые могут пройти оппонента в борьбе один на один, - ответил на соответствующий вопрос наставник клуба.

Напомним, что свой первый матч после возвращения в Серию А «Дженоа» проведет уже сегодня, команда примет в домашнем матче гостей из «Фиорентины». Действующим чемпионом Италии является «Наполи».