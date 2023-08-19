Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пулишич подтвердил, что имеет также итальянские корни

19 Августа 2023 • 04:34 Комментировать
Болонья
...
Милан
1 3.95 X 3.45 2 1.95
21.08 21:45

Новобранец «Милана» Кристиан Пулишич имеет американское гражданство, но его предки родом из Хорватии, более того, есть в его семье и итальянские корни - они тянутся откуда-то из Сицилии. Тем не менее, пока что он не владеет итальянским языком, хотя и пообещал выучить его в максимально сжатые сроки.

- Да, есть у меня и итальянские корни также. У моего отца есть татуировка с итальянским флагом, посвященная бабушке, которая была с Сицилии. Уверен, она была бы очень рада за меня, - цитирует слова новобранца итальянского клуба pianetamilan.it.

Ранее Пулишич защищал цвета лондонского «Челси». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.08.23 в 19:30
Эмполи Эмполи
Верона Верона
2.30 3.25 3.30
Видео
19.08.23 в 19:30
Фрозиноне Фрозиноне
Наполи Наполи
8.50 5.10 1.35
Видео
19.08.23 в 21:45
Дженоа Дженоа
Фиорентина Фиорентина
3.40 3.35 2.20
Видео
19.08.23 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Монца Монца
1.38 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
05:02 · Италия. Серия А
У Салемакерса появились варианты в Испании
04:57 · Англия. Премьер-лига
Подруга Тонали: «Я и не собиралась навечно оставаться в Милане»
04:45 · Италия. Серия А
​Джилардино пояснил, чем его привлёк Мессиас
04:34 · Италия. Серия А
​Пулишич подтвердил, что имеет также итальянские корни
04:29 · Италия. Серия А
Донадони может стать наставником женской сборной Италии
04:23 · Италия. Серия А
Пулишич обозначил свои цели на предстоящий сезон
04:11 · Италия. Серия Б
Гроссо назвал фаворитов Серии Б
04:00 · Италия. Серия А
​Пулишич: «Все рассказывали о «Милане» лишь хорошее»
03:54 · Италия. Серия А
Серена: «У «Интера» нет бомбардира, но в то же время я приветствую приобретение Арнаутовича»
03:50 · Италия. Серия Б
​«Сампдория» подписала брата Федерико Кьезы
03:44 · Италия. Серия А
Кьеллини приветствует назначение Спаллетти
03:39 · Италия. Серия А
​Пулишич: «Когда меняешь клуб, очень важно чувствовать себя желанным»
03:32 · Италия. Серия А
​Пулишич рассказал, как решился порвать с «Челси»
03:27 · Италия. Серия А
Пулишич: «В Италии приятно, каждое утро солнечное»
03:16 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «В 2021-м мы были на пике»
Все новости
Рекомендуем