​Пулишич подтвердил, что имеет также итальянские корни

Новобранец «Милана» Кристиан Пулишич имеет американское гражданство, но его предки родом из Хорватии, более того, есть в его семье и итальянские корни - они тянутся откуда-то из Сицилии. Тем не менее, пока что он не владеет итальянским языком, хотя и пообещал выучить его в максимально сжатые сроки.

- Да, есть у меня и итальянские корни также. У моего отца есть татуировка с итальянским флагом, посвященная бабушке, которая была с Сицилии. Уверен, она была бы очень рада за меня, - цитирует слова новобранца итальянского клуба pianetamilan.it.

Ранее Пулишич защищал цвета лондонского «Челси».