Донадони может стать наставником женской сборной Италии

Новая работа может появиться у бывшего футболиста «Милана» и сборной Италии - Роберто Донадони. Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, он может стать наставником женской сборной Италии.

После разочаровывающего выступления на чемпионате мира итальянская федерация футбола намерена расстаться с нынешним тренером, Миленой Бертолини, и кандидатура Донадони видится чиновникам как самая подходящая для замены.

В прошлом он уже руководил сборной Италии - мужской, разумеется. Причем это было с 2006 по 2008 год, когда итальянцы выступали в ранге чемпионов мира.