Американский новобранец итальянского «Милана», Кристиан Пулишич, обозначил свои цели на предстоящий сезон. Он надеется на то, что уже в дебютный год сможет выиграть чемпионат Италии, но еще больше будет стараться стать стабильным игроком основного состава.

- Я хочу показать всем, что достоин быть игроком основного состава. Забивать, делать голевые передачи. Это моя задача. Было бы прекрасно выиграть Скудетто. Если в целом, то хочу сделать максимум для этого великого клуба, - цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.

Прошлый сезон полузащитник провел в лондонском «Челси».