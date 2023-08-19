​Пулишич: «Все рассказывали о «Милане» лишь хорошее»

Американский полузащитник Кристиан Пулишич решил сменить клубную прописку, а также место проживания - покинул дождливый Туманный Альбион и перебрался в солнечную Италию, в город моды Милан.

Любопытно, что в «Милане» уже выступают игроки, в прошлом прошедшие через «Челси» (например, Оливье Жиру и Фикайо Томори) - и Пулишич признал, что консультировался с ними. И все рассказывали о «Милане» только хорошее.

- Говорил со всеми - и все говорили о «Милане» только хорошее. Мне это показалось очень хорошей идеей. Я доверился им, - цитирует слова Кристиана Пулишича pianetamilan.it.