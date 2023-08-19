Кьеллини приветствует назначение Спаллетти

В итальянской сборной сменился тренер, Роберто Манчини неожиданно для многих подал в отставку, а его место досталось Лучано Спаллетти - действующему победителю итальянского чемпионата у руля «Наполи». Бывший футболист итальянской сборной Джорджо Кьеллини считает Спаллетти подходящим тренером для «скуадры адзурры».

- Я считаю, что он отличный тренер для этой работы. Не сомневаюсь, что он сможет построить коллектив, который достойно выступит на следующем чемпионате Европы. Для Спаллетти работа со сборной - это венец всей его карьеры, - считает Кьеллини, слова которого цитирует La Stampa.