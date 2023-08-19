​Пулишич: «Когда меняешь клуб, очень важно чувствовать себя желанным»

Кристиан Пулишич, американский полузащитник, сменил футболку и чемпионат - он покинул «Челси» и перебрался в итальянский «Милан», где уже получает удовольствие от нежного средиземноморского солнышка. По его словам, не менее важным фактором для него было желание руководства «Милана» видеть его у себя.

- Я очень хотел почувствовать себя желанным, это самое важное чувство, когда ты меняешь клуб. И я почувствовал себя именно так, пообщавшись с руководством и тренером «Милана». Это сразу же породило приятные ощущения, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат стартует уже сегодня.