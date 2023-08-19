​Пулишич рассказал, как решился порвать с «Челси»

Самый дорогой американский футболист, Кристиан Пулишич, будет выступать за «Милан» - он перебрался туда из дождливого Лондона, где выступал за местный «Челси». Прошлый сезон оказался для клуба неудачным, и Пулишич поведал, как именно деградировали его отношения с «Челси»:

- Я не могу назвать какой-то момент, когда я решил уйти, это все зрело потихоньку весь сезон, тем более, что оставался лишь год контракта, и я понял, что пришло время меня клуб. Потому я легко перешел в «Милан», долго над этим не думал, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Свой первый матч в новом сезоне итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Болоньей».