Пулишич: «В Италии приятно, каждое утро солнечное»

Американский футболист с хорватской родословной, Кристиан Пулишич, перебрался в «Милан», где ему очень нравится. Оказывается, Пулишичу импонирует то, что после дождливого Лондона он каждый день может просыпаться под лучи южного солнца.

- Мне очень нравится тут. Всегда приятно просыпаться с солнцем. Я делаю все возможное для изучения языка, уже беру уроки, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Итальянский чемпионат стартует уже сегодня, девятнадцатого августа, но свой первый матч «Милан» проведет только в понедельник, двадцать первого числа, против «Болоньи».