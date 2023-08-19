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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Думаю, что Манчини просто утратил мотивацию»

19 Августа 2023 • 03:07 Комментировать

Бывший футболист итальянской сборной Джорджо Кьеллини поделился своим мнением об отставке Роберто Манчини, который решил прекратить свою работу в качестве наставника итальянской сборной. По мнению Кьеллини, Манчини просто утратил мотивацию после пяти лет работы с национальной командой.

- Я не ожидал ухода Манчини, но думаю, что он просто утратил мотивацию. Я бы поблагодарил его за работу, с ним приятно работать, он мне очень помог. Эмоции, полученные с ним, навсегда останутся в моем сердце, - цитирует слова Кьеллини La Stampa.

С Манчини итальянская сборная выиграла чемпионат Европы в 2021 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джорджо Кьеллини Роберто Манчини
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