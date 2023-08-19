Серена: «Думаю, что игра «Наполи» изменится»

Бывший бомбардир миланского «Интера», лучший голеадор сезона 1988/1989 в Серии А, Альдо Серена, уверен в том, что со сменой тренера изменится и игра «Наполи». Место Лучано Спаллети, который привел команду к титулу, занял Руди Гарсия.

- «Наполи» очень хорошо сыграл в минувшем сезоне, и команде удалось удержать двух лучших игроков, Осимхена и Кварацхелию. Но они потеряли Кима, а также сменился тренер. Думаю, что Руди Гарсия изменит стиль игры команды, - цитирует слова Серены fcinter1908.it.

Итальянский чемпионат стартует уже сегодня, в субботу, «Наполи» сыграет в первом туре с «Фрозиноне».