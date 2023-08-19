Ди Канио: «Наполи» снова может выиграть Скудетто»

Бывший футболист итальянской сборной Паоло ди Канио считает, что «Наполи» обязан пытаться повторить свой прошлогодний подвиг, когда команда выиграла итальянский чемпионат после 33-летней паузы.

- «Наполи» просто обязан снова пытаться повторить свой триумф. Это важно и для Руди Гарсии, который может снова заявить о себе. А «Наполи» может выиграть два чемпионата кряду, чего с командой никогда не случалось, - цитирует слова Ди Канио fcinter1908.it.

Новый сезон итальянского чемпионата стартует уже сегодня, в первом туре действующий чемпион страны сыграет с «Фрозиноне», но эту игру пропустит грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.