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Лофтус-Чик: «Моя цель – вернуться в сборную Англии»

18 Августа 2023 • 22:00 Комментировать
Болонья
...
Милан
21.08 21:45

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал о своих целях на будущее.

В июле англичанин был представлен в качестве игрока «россонери», перебравшись из родного для себя «Челси».

«Я давно задумывался о переезде. К концу последнего сезона я понял, что настало подходящее время для смены обстановки. В последние годы я ощущал, что нахожусь в отличной форме, но не играю на своей любимой позиции, что заставляло меня чувствовать себя зверем в клетке. Теперь я хочу просто двигаться дальше и играть в свой футбол. «Милан» всегда был великим клубом. Моя цель – вернуться в сборную Англии», – рассказал в интервью The Times 27-летний хавбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Сборная Англии Рубен Лофтус-Чик
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