Лофтус-Чик: «Моя цель – вернуться в сборную Англии»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал о своих целях на будущее.

В июле англичанин был представлен в качестве игрока «россонери», перебравшись из родного для себя «Челси».

«Я давно задумывался о переезде. К концу последнего сезона я понял, что настало подходящее время для смены обстановки. В последние годы я ощущал, что нахожусь в отличной форме, но не играю на своей любимой позиции, что заставляло меня чувствовать себя зверем в клетке. Теперь я хочу просто двигаться дальше и играть в свой футбол. «Милан» всегда был великим клубом. Моя цель – вернуться в сборную Англии», – рассказал в интервью The Times 27-летний хавбек.