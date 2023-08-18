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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти согласился возглавить сборную Италии

18 Августа 2023 • 20:57 Комментировать
Северная Македония
...
Италия
09.09 21:45

Лучано Спаллетти готов занять пост главного тренера сборной Италии.

Экс-наставник «Наполи» был назван главным кандидатом на должность во главе «скуадры адзурры» сразу после ухода Роберто Манчини. Переговоры между Федерацией футбола Италии и Спаллетти увенчались успехом, и специалист, как сообщает инсайдер Николо Скира, согласился встать у руля национальной команды. Стороны предварительно договорились о трёхлетнем контракте с зарплатой в 3 млн евро в год без учёта бонусов.

В сезоне-2022/23 Лучано Спаллетти привёл «Наполи» к первому за 33 года триумфу в Серии А, после чего ушёл из клуба, несмотря на действующий контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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