​Агент ответил на вопрос о будущем Кокорина

Агент Тимофей Бердышев, который представляет нападающего Александра Кокорина, ответил на вопрос по поводу будущего 32-летнего игрока.

«Решение по его будущему? В лучшем случае через неделю, сейчас не буду ничего комментировать», - сказал Бердышев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Александр Кокорин попал в список игроков «Фиорентины», которые могут сыграть в матче первого тура Серии А против «Дженоа». Игра пройдёт в субботу, 19 августа.

Добавим, что прошлый сезон Кокорин провёл в «Арисе». Российский футболист помог команда впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.