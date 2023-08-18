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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент ответил на вопрос о будущем Кокорина

18 Августа 2023 • 19:16 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
1 3.40 X 3.30 2 2.20
19.08 21:45

Агент Тимофей Бердышев, который представляет нападающего Александра Кокорина, ответил на вопрос по поводу будущего 32-летнего игрока.

«Решение по его будущему? В лучшем случае через неделю, сейчас не буду ничего комментировать», - сказал Бердышев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Александр Кокорин попал в список игроков «Фиорентины», которые могут сыграть в матче первого тура Серии А против «Дженоа». Игра пройдёт в субботу, 19 августа.

Добавим, что прошлый сезон Кокорин провёл в «Арисе». Российский футболист помог команда впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Тимофей Бердышев
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