Тренер «Ариса»: Я расстроен, что Кокорин может не вернуться к нам

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможном возвращении форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в команду.

«Кокорин вошел в заявку «Фиорентины»? Окончательно я об этом еще не слышал. Если так будет, то я очень рад за Сашу. Мы тоже дали ему сильный импульс», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Специалист признался, что смотрел контрольную игру «Фиорентины», в которой Кокорин был лучшим на поле. По словам тренера, он расстроен из-за ухода футболиста, но в первую очередь рад за самого Кокорина.

Напомним, прошлый сезон Кокорин провел в аренде в «Арисе», став лучшим игроком чемпионата Кипра.