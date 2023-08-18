​Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на первый тур Серии А

Нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч первого тура чемпионата Италии против «Дженоа». Список футболистов, которые могут выйти на поле, опубликовала пресс-служба «фиалок».

Ранее сообщалось, что 32-летний Кокорин впечатлил рулевого «Фиорентины» Винченцо Итальяно на летних сборах. Как известно, прошлый сезон российский форвард провёл в аренде в кипрском «Арисе».

Матч стартового тура Серии А между «Дженоа» и «Фиорентиной» пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 21:45 по московскому времени.