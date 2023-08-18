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​Между Берарди и «Сассуоло» возникло напряжение

18 Августа 2023 • 18:06 Комментировать

Вингер Доменико Берарди до закрытия трансферного окна хочет перебраться в «Ювентус». На этом фоне у 29-летнего футболиста возникло напряжение с «Сассуоло». Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, предложение с арендой на два года за 20 миллионов евро с опцией выкупа «чёрно-зелёных» не устроило.

Отмечается, что «Сассуоло» установил дедлайн, желая получить официальное предложение по трансферу Берарди к пятнице, однако «Ювентус» этого не сделал.

В своё время Доменико Берарди принадлежал «Ювентусу», однако за туринский топ-клуб вингер так и не сыграл ни одного официального матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
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