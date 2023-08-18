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Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия не сыграет в первом туре Серии А

18 Августа 2023 • 14:35 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
1 9.50 X 5.20 2 1.33
19.08 19:30

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч первого тура чемпионата Италии против «Фрозиноне». Как сообщает итальянский Sky, Кварацхелия имеет мышечную проблему. Грузинский футболист останется в Неаполе и будет восстанавливаться.

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета прошлого года. В 43 матчах за итальянский клуб грузин забил 14 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.

Матч чемпионата Италии между «Фрозиноне» и «Наполи» стартует 19 августа в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что «Наполи» в прошлом сезоне выиграл титул Серии А впервые за 33 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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ФРОЗИНОНЕ НАПОЛИ
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