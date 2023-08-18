​Кварацхелия не сыграет в первом туре Серии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч первого тура чемпионата Италии против «Фрозиноне». Как сообщает итальянский Sky, Кварацхелия имеет мышечную проблему. Грузинский футболист останется в Неаполе и будет восстанавливаться.

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета прошлого года. В 43 матчах за итальянский клуб грузин забил 14 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.

Матч чемпионата Италии между «Фрозиноне» и «Наполи» стартует 19 августа в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что «Наполи» в прошлом сезоне выиграл титул Серии А впервые за 33 года.