​Кокорин впечатлил тренера «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин имеет шансы сыграть за «Фиорентину» в матче первого тура чемпионата Италии против «Дженоа». Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», ссылаясь на итальянские источники, 32-летний Кокорин смог впечатлить главного тренера «фиалок» Винченцо Итальяно во время предсезонных сборов.

Напомним, что прошлый сезон Александр Кокорин провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды. Ранее россиянину не удалось заиграть в «Фиорентине» - в 11 официальных матчах он не забил ни одного гола.

Матч между «Дженоа» и «Фиорентиной» пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.