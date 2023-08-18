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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» подписал талантливого полузащитника из Ла Лиги

18 Августа 2023 • 09:20 Комментировать
Реал Сосьедад
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Сельта
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19.08 18:00

Итальянский «Наполи» подписал талантливого полузащитника Габри Вейгу из испанской «Сельты». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «партенопеи» заплатят за 21-летнего хавбека 36 миллионов евро – это чуть меньше отступных игрока, которые составляли 40 миллионов.

Источник сообщает, что «Наполи» сперва заплатит 30 миллионов евро, а остальные 6 может выложить в будущем в качестве бонусов. В скором времени Вейга должен пройти медосмотр в команде Руди Гарсии.

Напомним, Вейга ранее был интересен таким грандам, как мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Наполи трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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