Алексей Миранчук начнёт сезон в «Аталанте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук начнет новый сезон в составе «Аталанты». Хавбек был включен в заявочный лист бергамасков на чемпионат Италии.

Согласно данным журналистов «РБ Спорта», игрок рискует пропустить первые матчи Серии А из-за того, что до сих пор набирает оптимальную форму. Других вариантов продолжения карьеры у Алексея пока нет.

В минувшем сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний полузащитник принял участие в 29 матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.