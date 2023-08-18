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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук начнёт сезон в «Аталанте»

18 Августа 2023 • 08:45 Комментировать

Российский полузащитник Алексей Миранчук начнет новый сезон в составе «Аталанты». Хавбек был включен в заявочный лист бергамасков на чемпионат Италии.

Согласно данным журналистов «РБ Спорта», игрок рискует пропустить первые матчи Серии А из-за того, что до сих пор набирает оптимальную форму. Других вариантов продолжения карьеры у Алексея пока нет.

В минувшем сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний полузащитник принял участие в 29 матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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