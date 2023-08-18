«Милан» покупает аргентинского защитника

Защитник «Платенсе» Марко Пеллегрино может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, в подписании игрока заинтересован «Милан». Представители «россонери» провели переговоры с агентом футболиста и согласовали условия личного трудового договора.

В сезоне-2022/2023 Пеллегрино поучаствовал в 17 поединках во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

«Милан» стартует в чемпионате Италии гостевым поединком против «Болоньи». Встреча состоится в понедельник, 21 августа.