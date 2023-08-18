«Аталанта» подписывает шведского защитника

Защитник «Специи» Эмиль Хольм близок к смене клубной прописки, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям источника, в услугах шведского футболиста заинтересован другой итальянский коллектив – «Аталанта». Клуб из Бергамо возьмет скандинава в аренду с правом последующего выкупа за десять миллионов евро. С Хольмом планируется подписание контракта на четыре года.

Эмиль присоединился к «Специи» летом 2021 года за 300 тысяч евро. В минувшем сезоне защитник принял участие в 23 поединках за команду, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.