Сакки: «Милан» сильно изменился - возможно, даже слишком»

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки, тренировавший клуб с 1985 по 1991 год, остается его верным поклонником и следит за тем, что происходит в «Милане». Он считает, что команда сильно преобразилась в межсезонье - возможно, даже слишком сильно.

- «Милан» изменился, возможно, даже слишком. Не всегда приходящие игроки сразу же хорошо играют, нередко им нужно дополнительное время. Я надеюсь, что в этот раз они посрамят меня, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует уже в субботу, однако «Милан» свой первый матч проведет только в понедельник против «Болоньи».