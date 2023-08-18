Луческу: «Роналдо был настоящим феноменом»

Румынский специалист Мирча Луческу вспомнил свою работу в миланском «Интере», когда он даже успел потренировать такого футболиста, как Роналдо - тот выступал за миланский клуб с 1997 по 2002 год, но, по всеобщему мнению, так и не смог раскрыться по-настоящему в его составе из-за тяжелых травм.

- Роналдо не зря называли феноменом, потому что он таким и был. Физически, он был просто невероятен. Мускулы - просто чистая сила. Его тело сдало, потому что он не следил за здоровьем, но как игрок, он решал на поле самые разные ситуации в очень эффектной манере, - цитирует слова Луческу ProSport.