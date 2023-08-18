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Чемпионат Италии. Серия А

Дест: «Горжусь, что выступал за «Милан»

18 Августа 2023 • 04:35 Комментировать

Выступавший за «Барселону» и «Милан» американский защитник Сержиньо Дест вернулся в каталонский клуб, после чего написал в социальных сетях пост со словами уважения к «россонери».

- Дорогие тифози «Милана», я хочу выразить свою благодарность и признательность вам за время, проведенное вместе. Я горжусь тем, что являлся частью такого великого клуба, с невероятно богатой историей. Жаль лишь, что я слишком поздно сказал вам об этом, но лучше поздно, чем никогда, - философски подытожил свое послание американский защитник.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует уже в предстоящие выходные. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серджино Дест
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