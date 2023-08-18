Раньери назвал своих фаворитов чемпионата

Итальянский специалист Клаудио Раньери считает, что «Наполи» следует считать фаворитом начинающегося чемпионата Серии А. Неаполитанцы выиграли чемпионский титул в прошлом сезоне, это случилось после того, как титулы брали «Интер» и «Милан».

- Претенденты будут теми же, что обычно. Сейчас команда, на которую равняются - «Наполи». Мне кажется, это так и останется. «Милан» и «Интер» тоже будут там, «Рома» хочет вернуться в Лигу чемпионов. «Ювентус» будет делать все для победы в чемпионате, без кубков. В группе также «Лацио», а сюрпризы следует ждать от «Аталанты», - цитирует слова Раньери fcinter1908.it.