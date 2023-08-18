​Сакки: «Не ожидал ухода Манчини»

Известный итальянский специалист Арриго Сакки, в прошлом тренировавший итальянскую сборную, поделился своим мнением об уходе Роберто Манчини. Он признался, что не ожидал подобного развития событий, особенно в свете того, что при Манчини сборная Италии все-таки стала чемпионом Европы.

- Я не ожидал такого, очевидно, были расхождения во взглядах с Федерацией. Пропало взаимопонимание. Может, ему даже следовало сделать это раньше. Он провел прекрасный чемпионат мира, но затем дела пошли не так, как ожидалось, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.

Манчини работал со сборной Италии пять лет.