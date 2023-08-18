Щесны: «Мы крайне мотивированы»

Польский голкипер Войцех Щесны дал понять, что туринский «Ювентус» в предстоящем сезоне будет стремиться к победе в чемпионате, а мотивация игроков крайне высока. Туринцы не побеждали в чемпионате Италии с 2020 года, в прошлом сезоне титул взял «Наполи».

- Желание взять Скудетто еще сильнее, чем раньше. Есть чувство досады, что мы уже несколько лет не может взять его, но сейчас мотивированы вернуться в борьбу за титул, очень мотивированы, - цитирует слова Щесны итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата стартует уже в субботу.