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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны: «Мы крайне мотивированы»

18 Августа 2023 • 01:54 Комментировать

Польский голкипер Войцех Щесны дал понять, что туринский «Ювентус» в предстоящем сезоне будет стремиться к победе в чемпионате, а мотивация игроков крайне высока. Туринцы не побеждали в чемпионате Италии с 2020 года, в прошлом сезоне титул взял «Наполи».

- Желание взять Скудетто еще сильнее, чем раньше. Есть чувство досады, что мы уже несколько лет не может взять его, но сейчас мотивированы вернуться в борьбу за титул, очень мотивированы, - цитирует слова Щесны итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата стартует уже в субботу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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