Сакки: «Ювентус» начинает сезон с 10-очковым заделом»

Известный итальянский специалист Арриго Сакки считает, что отсутствие европейских турниров для «Ювентуса» станет большим преимуществом клуба в чемпионате, так как позволит эффективнее распоряжаться «кадрами». Он оценил преимущество в десять очков - именно такой задел, по словам Сакки, есть сейчас у «Ювентуса».

- У «Ювентуса» есть большое преимущество, нет балласта еврокубков, и это примерно десять очков форы. «Интеру» чего-то не хватает, «Милан» сильно изменился, на «Наполи» еще нужно посмотреть, - оценил шансы претендентов на титул Сакки, слова которого цитирует fcinter1908.it.