«Интер» обошёл «Милан» по количеству официально зарегистрированных болельщиков

Успехи миланского «Интера» в минувшем сезоне (клуб выиграл Суперкубок и Кубок Италии, а также вышел в финал Лиги чемпионов) привели к тому, что у клуба теперь больше фанатов, чем у «Милана». По крайней мере, официально.

Как сообщает статистическое агентство StageUp, количество фанатов «змей» перевалило за четыре миллиона - 4 017 500 человек, в то время как количество фанатов «Милана» - 3 943 000. Еще год назад все было наоборот.

Но все же самым популярным клубом Италии в любом случае остается туринский «Ювентус», который уже несколько лет не может выиграть вожделенный титул Серии А.