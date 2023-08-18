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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» обошёл «Милан» по количеству официально зарегистрированных болельщиков

18 Августа 2023 • 01:32 Комментировать

Успехи миланского «Интера» в минувшем сезоне (клуб выиграл Суперкубок и Кубок Италии, а также вышел в финал Лиги чемпионов) привели к тому, что у клуба теперь больше фанатов, чем у «Милана». По крайней мере, официально.

Как сообщает статистическое агентство StageUp, количество фанатов «змей» перевалило за четыре миллиона - 4 017 500 человек, в то время как количество фанатов «Милана» - 3 943 000. Еще год назад все было наоборот.

Но все же самым популярным клубом Италии в любом случае остается туринский «Ювентус», который уже несколько лет не может выиграть вожделенный титул Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус
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