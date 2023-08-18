Щесны: «Отсутствие Лиги чемпионов - не конец света»

Польский голкипер Войцех Щесны считает, что отсутствие «Ювентуса» в Лиге чемпионов не является трагедией и он легко останется в клубе в ожидании лучших времен. Оштрафованный в прошлом сезоне на десять очков туринский клуб не попал в четверку лучших по итогам чемпионата, и ему придется довольствоваться менее престижными соревнованиями.

- У нас будет больше времени адекватно тренироваться и отдыхать. Я не считаю, что отсутствие Лиги чемпионов станет концом света. Посмотрим ее по телевизору, - цитирует слова польского голкипера итальянское новостное агентство ITASportPress.