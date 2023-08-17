Руководство «Бетиса» изучает варианты для усиления защиты, обратив взгляд на итальянскую Серию А.

По информации издания Diario de Sevilla, «зелёно-белые» уже сделали предложение по игроку «Фиорентины» Лукасу Мартинесу Куарте. Сообщается, что стоимость потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро, а повышенный интерес «гелиополитов» связан с возможным уходом итальянского бразильца Луиса Фелипе.

Напомним, что воспитанник «Ривер Плейта» выступает за «Фиорентину» с 2020 года, проведя в футболке «фиалок» 84 матча в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 10 миллионов евро.