Де Кетеларе рассказал, что думает об «Аталанте»

Перешедший в «Аталанту» бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе пока что еще не успел ознакомиться с командой, но он рассказал журналистам о том, какие у него сложились представления об этом клубе в прошлом сезоне, когда его бывший клуб «Милан» дважды сыграл с бергамцами.

- У меня сложилось впечатление об «Аталанте» как о качественной и энергичной команде. Я перешел в сильный клуб. Повторю, мне кажется, это идеальный вариант для меня сейчас, - цитирует слова де Кетеларе итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон итальянской Серии А начнется буквально через пару дней - уже в субботу, девятнадцатого августа.