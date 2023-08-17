Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский проведёт сезон-2023/24 в итальянском «Дженоа».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что 30-летний атакующий хавбек покидает «Марсель» и вскоре присоединится к «Дженоа» на правах аренды. По информации источника, договор будет включать опцию выкупа за 10 миллионов евро. Отмечается, что в ближайшее время Малиновский пройдет медицинское обследование.

Напомним, что Малиновский пополнил состав «Марселя» этим летом, однако он не впечатлил новый тренерский штаб команды.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.