​Агент: «Миранчук – футболист «Аталанты», больше мне добавить нечего»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Алексеем Миранчуком, получил вопрос насчёт информации о том, что футболист начнёт новый сезон в «Аталанте».

«Алексей - футболист «Аталанты». Следовательно, какие могут быть вопросы? Больше мне добавить нечего», - сказал Шпинёв, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что прошлый сезон Алексей Миранчук провёл в «Торино» на правах аренды. Действующий контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года.

В стартовом туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет против «Сассуоло» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 20 августа.