Ледяхов: «У Кокорина хорошие шансы заявить о себе в «Фиорентине»

Российский тренер Игорь Ледяхов отреагировал на то, что Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на грядущий сезон в Серии А.

«Шансы у него хорошие, в «Арисе» он неплохой сезон провёл. Его качества как футболиста мы знаем, главное, чтоб в хорошей форме был. А когда у него мозги на месте, то он футболист выше среднего», - цитирует Ледяхова Legalbet.

Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин получил номер на новый сезон в флорентийском клубе. Россиянин будет выступать под 91-м номером на спине.

Ближайший матч «фиалки» проведут 19 августа - против «Дженоа» в гостях.